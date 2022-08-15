Бен-Гвир пойдет на выборы отдельным списком: как отреагировали в Ликуде

Партия «Ликуд» лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу попросила члена Кнессета Итамара Бен-Гвира оставить дверь открытой для потенциального воссоединения с крайне правым «Религиозным сионизмом» после того, как он заявил, что будет баллотироваться на ноябрьских выборах в одиночку.
Об этом сообщил 12 канал.
Сообщается, что Нетаниягу сыграл важную роль в заключении союза между лидером «Религиозного сионизма» Бецалалем Смотричем и Беном-Гвиром в прошлом году, помогая последнему впервые пройти в Кнессет.
Напомним, что Беннет играет роль в мести члену «Ямины» Идит Сильман, которая спровоцировала крах коалиции.
Ранее мы писали, что группа депутатов коалиции блокирует отделение Сильман от «Ямины». «Она получит по заслугам», — сказала Малиновская.