Бунт против Сильман: стало известно о роли Беннета в скандале

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет активно помогает коалиции отомстить заблудшему члену «Ямины» Идит Сильман. Он отделяется от своей партии вместе с депутатами Матаном Кахана и Ширли Пинто, чтобы они могли баллотироваться от другой партии на ноябрьских выборах, не выходя из Кнессета, в то время как Сильман заблокировали, и она не может сделать то же самое.

Live update: Bennett plays role in revenge against Yamina rebel who kicked off collapse of coalition https://t.co/v3FQdPyjJ6 — TOI ALERTS (@TOIAlerts) August 15, 2022

Известно, что три из семи депутатов «Ямины» должны отделиться, чтобы создать отдельную фракцию, не подвергаясь санкциям.

Сильман инициировала окончательный распад коалиции, когда вышла из политического альянса, лишив коалицию ее парламентского большинства и спровоцировав бурные три месяца до того, как ее лидеры Беннет и Яир Лапид объявили о выходе.

Ни Сильман, ни Кахана, ни Пинто не планируют оставаться в «Ямине», чей нынешний лидер Айелет Шакед объединила партию с фракцией Дерех Эрец, чтобы сформировать список «Сионистский дух». Кахана планирует баллотироваться от недавно сформированной партии «Национальное единство», а планы Пинто еще не сформированы.

Беннет, как было объявлено в прошлом месяце, не будет участвовать в предстоящих выборах и возьмет перерыв в политике.

Если Сильман хочет баллотироваться от другой партии, она должна уйти в отставку до 15 сентября.

Ранее мы писали, что группа депутатов коалиции блокирует отделение Сильман от «Ямины». «Она получит по заслугам», — сказала Малиновская.