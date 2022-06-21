Бен-Гвир рассказал, планирует ли заменять Смотрича на посту главы Религиозного сионизма.

Итамар Бен-Гвир заявил, что не будет смещать Бецалеля Смотрича на посту лидера их партии — он считает, что им нужно работать сообща для того, чтобы пройти в Кнессет.

Депутат от ультраправых Итамар Бен-Гвир заявил Армейскому радио, что он не намерен добиваться замены Бецалеля Смотрича на посту лидера партии «Религиозный сионизм».

Бен-Гвир в настоящее время занимает 3-е место в партийном списке благодаря сделке о слиянии, заключенной перед предыдущими выборами с партией Смотрича «Национальный союз». Однако популярность Бен-Гвира резко возросла среди ультраправых израильтян, особенно ультраортодоксов, после его избрания в Кнессет.

Бен-Гвир сообщил Армейскому радио, что, хотя он уступил первое место Смотричу, они будут работать вместе, чтобы сформировать список, в который лучше войдет его партия «Оцма Иегудит».

Прохождение Бен-Гвир в Кнессет было обеспечено слиянием при посредничестве бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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