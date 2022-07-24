Бен-Гвир: Я был не прав, когда считал, что всех арабов стоит выслать

В сети распространили видео, на котором депутат Итамар Бен-Гвир призвал замолчать мужчину, выкрикивавшего «Смерть арабам». «Я был неправ, когда обобщил, что всех арабов нужно изгнать», — отметил политик.

Депутат Итамар Бен-Гвир заявил в новостях 12 канала, что «прошло много лет» с тех пор, как он скандировал «Смерть арабам».

Бен-Гвира попросили ответить на видео, снятое в пятницу на иерусалимском рынке Махане Иегуда, когда он заставил замолчать мужчину, выкрикивавшего «Смерть арабам».

«Мне уже не 16, не 20 и не 25 лет… Я был неправ, когда обобщил, что всех арабов нужно изгнать», — сказал он телеканалу.

12 канал показал видеозапись его марша в Хадере в марте, после смертоносного теракта, в окружении сторонников, выкрикивающих «Смерть арабам», которым он не велит остановиться.

Бен Гвир отметил, что если он изменился, то Мансур Аббас из «РААМа» — нет.

«Год назад Мансур Аббас присоединился к террористам… Как вы думаете, кому [он все еще] переводит деньги?» — говорит он.

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.