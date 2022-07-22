Новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию

Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Предыдущие опросы дали блоку Нетаниягу 61 место.

Опрос, проведенный центром политических исследований Panels Politics, возглавляемым Менахемом Лазером, также показал, что «МЕРЕЦ» прошел порог, а «Ямина» снова не проходит порог.

В опросе приняли участие 709 человек в возрасте от 18 лет и старше. Из них 610 евреев и 99 арабов. Ссылка для заполнения опроса была разослана 4398 членам групп. Он проходил со среды по четверг, и его погрешность составляет 4,2%.

Согласно опросу, распределение выглядит следующим образом:

Ликуд — 35 (на одно место меньше, чем в прошлом опросе);

Еш Атид — 24;

Синие и белые / Новая надежда — 12 (на одно место меньше, чем в прошлом опросе). В нынешнем Кнессете обе партии вместе занимают 14 мест;

Религиозная сионистская партия — 10. Глава партии Бецалель Смотрич и глава фракции Итамар Бен-Гвир ведут переговоры по завершению слияния;

ШАС — 8;

Объединенный иудаизм Торы — падает до 6 мест;

Объединенный список — 6;

Исраэль Бейтену — 6;

Авода — 5, на одно место меньше, чем в последнем опросе;

МЕРЕЦ — 4, на одно место больше, чем в прошлом опросе;

РААМ — 4.

Ниже избирательного порога находятся две партии религиозно-сионистского толка: Ямина и ха-Баит ха-Йехуди.

«Курсор» писал, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк.