Беннет: Израиль будет защищать своих граждан во всем мире

Премьер-министр Израиля заявил, что правительство будет «использовать мощь Государства Израиль в любой точке мира, чтобы защитить наших граждан».

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что израильские силы безопасности будут действовать в любой точке мира для защиты своих граждан.

«В этот самый момент мы наблюдаем попытки причинить вред израильтянам в разных точках мира», — сказал Беннет на церемонии, посвященной памяти солдат ЦАХАЛа, погибших во время Первой ливанской войны.

Премьер-министр ссылается на продолжающиеся предупреждения о том, что Иран пытается нанести ущерб израильским объектам в Турции в качестве мести за недавнее убийство высокопоставленного чиновника КСИР, которое многие приписывают Израилю.

«Аппарат безопасности Израиля делает все возможное, чтобы сорвать такие атаки и заранее нейтрализовать тех, кто посылает террористов», — добавляет Беннет. «Мы без колебаний будем использовать мощь Государства Израиль в любой точке мира, чтобы защитить наших граждан».

Курсор ранее писал, что Турция настаивает, что в стране все еще безопасно после предупреждений об иранском заговоре. «Турция является безопасной страной и продолжает бороться с терроризмом», — говорится в заявлении Анкары. «Считается, что эти предупреждения о поездках связаны с различными международными событиями и мотивами».

Кроме того, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.

Также сообщалось, что Иран попытался организовать новый теракт против израильтян в Турции. На территории Турции действуют различные иранские террористические организации, которые получили указ от своего руководства совершать теракты против израильтян.