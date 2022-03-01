Беннет: Израиль защищает свои интересы, общаясь как с Россией, так и с Украиной

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль с самого начала вторжения России в Украину стремился помочь там, где это возможно, защищая при этом свои интересы.
«Государство Израиль с самого начала заняло взвешенную и ответственную позицию, которая позволяет нам не только защищать свои интересы, но и помогать. Быть одними из немногих, кто может напрямую общаться с обеими сторонами и помогать там, где это необходимо. И мы помогаем, потихоньку», — говорит он.
Присутствие российских войск в Сирии требует от Израиля координации действий с Москвой, когда ЦАХАЛ наносит удары по поддерживаемым Ираном целям в этой стране. Израиль также имеет тесные связи с Украиной.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.
Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.
Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.
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