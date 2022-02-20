Беннет: Новая ядерная сделка с Ираном слабее, чем предыдущая

«С тех пор, как была подписана первоначальная сделка, произошли две вещи: иранцы очень сильно продвинули свои возможности по обогащению, и прошло время», — заявил Беннет комментируя скорую возможность заключения нового ядерного соглашения.

Ядерные переговоры могут вскоре закончиться недостаточно жесткой по отношению к Ирану сделкой, предупредил премьер-министр Нафтали Беннет на открытии воскресного заседания кабинета министров.

«Переговоры между Ираном и [мировыми] державами о возвращении к иранской сделке очень продвинулись, — сказал Беннет. — Возможно, мы увидим соглашение в скором времени».

«Очевидная новая сделка короче и слабее предыдущей», — добавил он.

Беннет пояснил, что Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в 2015 году, был рассчитан на 10 лет, поэтому возвращение к нему означает сделку, в которой большинство ограничений на обогащение урана Ираном истечет через 2,5 года.

«С момента подписания первоначальной сделки произошли две вещи: Иранцы очень сильно продвинули свои возможности по обогащению урана, и прошло время», — сказал он.

Через 2,5 года, сказал Беннет, «Иран будет иметь возможность и право разрабатывать и устанавливать передовые центрифуги без ограничений; стадионы, полные центрифуг, в соответствии с соглашением».

Курсор ранее писал, что Макрон призвал Иран воспользоваться последней возможностью принять ядерную сделку. Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с лидером Ирана Раиси заявил, что на данный момент ядерное соглашения учитывает все интересы всех сторон.

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