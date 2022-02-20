Макрон призвал Иран воспользоваться последней возможностью принять ядерную сделку

Президент Франции Макрон в телефонном разговоре с лидером Ирана Раиси заявил, что на данный момент ядерное соглашения учитывает все интересы всех сторон.

Президент Франции Эммануэль Макрон поговорил в субботу со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси и призвал его согласиться на сделку по возобновлению ядерного соглашения 2015 года, сообщили в Елисейском дворце.

В телефонном разговоре, который длился полтора часа, Макрон выразил уверенность, что переговоры пришли к решению, учитывающему интересы всех сторон.

Он добавил, что Иран должен воспользоваться возможностью сохранить Венское соглашение и избежать серьезного кризиса, говорится в заявлении французского президентства.

Иран постепенно снижает уровень соблюдения ядерной сделки 2015 года, которую он подписал с мировыми державами, в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года.

Он провел несколько раундов непрямых переговоров с администрацией Байдена о возможном возвращении к соглашению.

Беседа Макрона и Раиси состоялась через день после того, как высокопоставленный чиновник Европейского союза заявил, что американо-иранская сделка по возобновлению ядерного соглашения Ирана 2015 года близка, но успех зависит от политической воли участвующих сторон.

Курсор ранее писал, что США заявили, что ядерное соглашение возможно в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность». Соединенные Штаты заявили в четверг, что был достигнут «существенный прогресс» во время переговоров в Вене по спасению ядерной сделки с Ираном, считая, что соглашение может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Иран «проявит серьезность» в этом вопросе.

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