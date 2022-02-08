Беннет приказал проверить предполагаемые цели полицейского шпионского ПО

По приказу Беннета группа под руководством заместителя генерального прокурора Амира Мерари проверит 26 человек, которые могли пострадать в результате использование полицией Израиля программы Pegasus.

Премьер-министр Нафтали Беннет распорядился «проверить» 26 человек, названных в отчете как жертвы использования полицией шпионской программы для телефонов, прежде чем будет принято решение о том, как правительство будет расследовать утверждения о незаконном использовании полицией программы Pegasus, сообщает его канцелярия.

Об этом пишет Times of Israel.

В заявлении пресс-секретаря Беннета Матана Сиди не уточняется, что подразумевает проверка 26 человек. Среди них бывшие высокопоставленные чиновники, члены семьи бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу и другие.

Его офис говорит, что проверка будет проводиться в координации с «фундаментальным расследованием», проводимым группой под руководством заместителя генерального прокурора Амира Мерари, который уже изучает эти обвинения.

К команде Мерари будут добавлены агенты из службы безопасности «ШАБАК» и агентства «Моссад», говорится в заявлении.

«Как только будут представлены все результаты, будет принято решение о том, как вести дело дальше», — говорится в заявлении.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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