Беннет прокомментировал бойкот партии Кахоль-Лаван

Беннет заявил, что коалиция решит все внутренние проблемы в правительстве. Премьер-министр также считает, что правительство делает множество хороших вещей для экономики и безопасности Израиля.

Беннет заявил, что коалиция решит проблему, возникшую из-за бойкота коалиционных голосований со стороны партии «Кахоль-Лаван».

Репортер спросил Беннета: «Господин премьер-министр, Ганц ведет себя как маленький ребенок?».

«Это правительство делает прекрасные вещи для граждан Израиля, в экономике, в безопасности», — ответил Беннет.

«Есть проблема. Мы решим эту проблему», — говорит он.

Оппозиционная партия «Ликуд», возглавляемая бывшим премьер-министром Биньямином Нетаниягу, в ответ на новость о бойкоте заявила, что «правительство Беннета разваливается».

«Уже третью неделю подряд коалиция отзывает все предложенные ею законопроекты, потому что терпит неудачу и теряет голоса. Они рухнут гораздо быстрее, чем они думают».

Курсор ранее писал, что Кахоль-Лаван объявила бойкот правительству. Партия Бени Ганца недовольна тем, что правящая коалиция отказалась принимать закон о повышении пенсий для офицеров ЦАХАЛа, несмотря на то, что этот проект поддержали Лапид и Либерман.

Также сообщалось, что РААМ объявила об окончании бойкота правительства. Партия РААМ после недельного бойкота заявила, что готова голосовать по законопроектам правящей коалиции. Однако несмотря на бойкот, коалиция все равно смогла пролоббировать три закона за про

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