РААМ объявила об окончании бойкота правительства

Партия «РААМ», арабская фракция коалиции, возглавляемая Мансуром Аббасом, заявила, что после недельного протеста она снова начнет голосовать вместе с коалицией.
На прошлой неделе три законопроекта, поддержанные оппозицией, прошли в Кнессете, когда РААМ бойкотировал их.
По сообщениям, партия РААМ была «разозлена» на министров коалиции за то, что они задерживают принятие закона о налоговых льготах в бедуинских общинах в Негеве, где проживают избиратели партии.
Коалиция негодовала по поводу бойкота РААМа на прошлой неделе.
«РААМ играет с нами. Мы живем от голосования до голосования», — сказал источник в коалиции.
Курсор ранее писал, что Валид Таха уже месяц бойкотирует заседания правительства. Председатель фракции РААМ, депутат Кнессета Валид Таха, бойкотирует заседания руководства коалиции, проводимые каждую неделю в течение последнего месяца, и он также не присутствовал на заседании на этой неделе. Это все происходит на фоне того, что партия РААМ бойкотировала голосование на пленуме в понедельник.
Кроме того, партия РААМ угрожала коалиции бойкотом. Глава партии РААМ расстроен тем, что законопроект, автором которого был один из членов его партии, Имман Хатиб Яссейн, не прошел в министерском комитете по законодательству, который возглавляет министр юстиции Гидеон Саар.
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