РААМ объявила об окончании бойкота правительства

Партия РААМ после недельного бойкота заявила, что готова голосовать по законопроектам правящей коалиции. Однако несмотря на бойкот, коалиция все равно смогла пролоббировать три закона за прошедшую неделю.

Партия «РААМ», арабская фракция коалиции, возглавляемая Мансуром Аббасом, заявила, что после недельного протеста она снова начнет голосовать вместе с коалицией.

На прошлой неделе три законопроекта, поддержанные оппозицией, прошли в Кнессете, когда РААМ бойкотировал их.

По сообщениям, партия РААМ была «разозлена» на министров коалиции за то, что они задерживают принятие закона о налоговых льготах в бедуинских общинах в Негеве, где проживают избиратели партии.

Коалиция негодовала по поводу бойкота РААМа на прошлой неделе.

«РААМ играет с нами. Мы живем от голосования до голосования», — сказал источник в коалиции.

Курсор ранее писал, что Валид Таха уже месяц бойкотирует заседания правительства. Председатель фракции РААМ, депутат Кнессета Валид Таха, бойкотирует заседания руководства коалиции, проводимые каждую неделю в течение последнего месяца, и он также не присутствовал на заседании на этой неделе. Это все происходит на фоне того, что партия РААМ бойкотировала голосование на пленуме в понедельник.

Кроме того, партия РААМ угрожала коалиции бойкотом. Глава партии РААМ расстроен тем, что законопроект, автором которого был один из членов его партии, Имман Хатиб Яссейн, не прошел в министерском комитете по законодательству, который возглавляет министр юстиции Гидеон Саар.

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