Кахоль-Лаван объявила бойкот правительству

Партия Бени Ганца недовольна тем, что правящая коалиция отказалась принимать закон о повышении пенсий для офицеров ЦАХАЛа, несмотря на то, что этот проект поддержали Лапид и Либерман.

В понедельник министр обороны Бени Ганц и его фракция «Кахоль-Лаван» решили бойкотировать голосование по законодательству в Кнессете из-за спора о пенсиях для офицеров ЦАХАЛа.

В заявлении фракция Ганца сетует на «ущерб безопасности государства и обязательствам, взятым на себя коалицией».

На заседании фракции Ганц также пожаловался на тупиковую ситуацию с принятием законопроекта о ЦАХАЛе для харедим (ультраортодоксов) и другие вопросы, касающиеся его министерства.

«Мне больно, что популистские политики, некоторые из которых являются постсионистами, решили сознательно нанести ущерб безопасности государства и его карьерным солдатам, которые защищают государство», — сказал он.

Ранее министр финансов Авигдор Либерман и министр иностранных дел Яир Лапид высказались в поддержку значительного повышения пенсий офицерам ЦАХАЛа, против которого выступают Лейбористская партия и Мерец.

Курсор ранее писал, что РААМ объявила об окончании бойкота правительства. Партия РААМ после недельного бойкота заявила, что готова голосовать по законопроектам правящей коалиции. Однако несмотря на бойкот, коалиция все равно смогла пролоббировать три закона за прошедшую неделю.

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