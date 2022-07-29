Беннет рассказал о достижениях своего правительства

«Никто не будет вести наши войны за нас. Ни в Иране, ни в Сирии, ни в Газе. Никто не встанет на защиту евреев в трудные времена», — заявил Беннет, комментируя позицию Израиля по Украине.

В интервью, опубликованном в газете «Едиот Ахронот», бывший премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что у него нет никаких сомнений в том, как его правительство вело свои дела — начиная с улучшения условий для арабского сектора и заканчивая наступлением на Иран.

Беннет говорит, что гордится тем, как коалиция, состоящая из «полярных противоположностей в идеологических вопросах», «делала то, что лучше для народа Израиля» и «находила прагматичные решения» сложных проблем. Бывший премьер утверждает, что за год ему удалось «сделать больше, чем большинству администраций за полный срок».

Политик отметил, что, поддерживая «уважительный диалог» с американцами по Ирану, Израиль перенес борьбу на «задний двор Ирана», переведя конфликт из «оборонительного в наступательный». Он также отмечает, что, хотя было ясно, что аннексия Иудеи и Самарии не состоится, не будет и разговоров о палестинском государстве.

«Не при мне», — подчеркивает он.

Бывший лидер утверждает, что Израиль — «западное государство, окруженное врагами со всех сторон», и что «здесь нет места для ошибок». Он заявил, что в отношениях с путиным* и войной в Украине он придерживался тонкой грани, делая все возможное, чтобы обеспечить безопасность российских евреев и не разозлить Запад.

«На самом деле россия — наш сосед на северо-востоке и сильно влияет на свободу действий Израиля в Иране и Сирии», — отмечает Беннет. «Мы много работали, чтобы помочь украинскому народу, создав полевой госпиталь и приняв тысячи беженцев, но в конце концов моя [главная ответственность] — перед государством Израиль и еврейским народом», — продолжает он.

«Когда меня попросили завернуться в украинский флаг, я честно ответил, что единственный флаг, который у меня есть, — это флаг Израиля. Были те, кто сердился на меня, но я хорошо знаю, что никто не будет вести наши войны за нас. Ни в Иране, ни в Сирии, ни в Газе. Никто не встанет на защиту евреев в трудные времена. Мы уже усвоили этот урок».

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!