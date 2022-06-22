Беннет заявил, что будет голосовать против законопроекта, запрещающего обвиняемому быть премьер-министром

Давно обсуждаемый законопроект широко рассматривается как направленный лично против бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Уходящий премьер-министр Нафтали заявил, что не поддержит законопроект, запрещающий обвиняемым политикам формировать правительство, который, как ожидается, будет вынесен на голосование сегодня.

«Право голосовать и быть избранным священно и является сутью демократии. Это было и остается моим мнением. Хотя мы видели, что существуют высокие цены [в результате] пребывания в должности обвиняемого по уголовным делам, решения должны принимать граждане Израиля», — пишет Беннет в Твиттере.

«Особенно накануне выборов — не пытайтесь изменить правила игры, пусть они решаются на голосовании, и я убежден, что [избиратели] сделают правильный выбор», — говорит он. «Поэтому я буду голосовать против закона».

Ранее Курсор писал, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Кроме этого, министр обороны Бени Ганц высказался о возможном воссоединении с Нетаниягу. Ганц призывает к «правительству широкого единства» после выборов.