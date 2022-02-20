Блинкен: Байден готов встретится с Путиным в любое время, чтобы разрядить кризис в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал СМИ, что «все, что мы сейчас видим, говорит о том, что мы находимся на грани вторжения».

Президент США Джо Байден готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «в любое время», чтобы разрядить напряженность войны в Украине, заявил Энтони Блинкен, предупредив, что Россия стоит на пороге вторжения в соседнюю страну.

«Но пока танки не движутся, а самолеты не летят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, чтобы увидеть, сможет ли дипломатия отговорить президента Путина от дальнейшего развития событий».

Блинкен сказал в программе CBS «Face the Nation», что Байден «ясно дал понять, что он готов встретиться с президентом Путиным в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить войну».

Курсор ранее сообщал, что Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине. Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

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