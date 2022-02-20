Макрон и Путин обсудили по телефону кризис в Украине

Переговоры рассматриваются как «последние возможные и необходимые усилия, чтобы избежать крупного конфликта в Украине», говорится в сообщении Елисейского дворца.

В офисе Макрона сообщили, что между президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидером России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор о ситуации на Украине.

Разговор, который французская сторона описывает как часть последней попытки предотвратить российское вторжение в Украину, начался в 11 часов утра, сообщили в канцелярии.

Это произошло через две недели после того, как Макрон отправился в Москву, чтобы убедить Путина воздержаться от вторжения.

Напомним, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что спикер Госдумы РФ пригрозил Европе большой войной. По его словам, угрозу войны создает не Россия, а президент Украины Владимир Зеленский. Володин написал, что в Киеве решили атаковать «мирных граждан» так называемых «ЛНР» и «ДНР», вынуждая Россию защитить своих «соотечественников».

Еще наш сайт сообщал, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину. Американский президент сказал, что российские военные готовы атаковать Украину уже в ближайшие дни. Он уверен, что россияне предпримут попытку сразу атаковать Киев.

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