Блинкен опроверг слова Байдена по поводу неминуемого нападения РФ на Украину

Новое заявление по поводу Украины прозвучало на встрече с лидерами южноамериканских стран, которую государственный секретарь США провел на острове Фиджи.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен утром 12 февраля заявил, что президент РФ Владимир Путин еще не решил, будет ли Россия полномасштабно вторгаться в Украину. Это противоречит словам президента США Джо Байдена о том, Путин уже все решил.

Блинкен находился на Фиджи, когда сказал это. Он заявил, что Соединенные Штаты готовы ко всем сценариям развития событий: и военным, и дипломатическим. По его словам, США будут поддерживать Украину, помогут ей укреплять себя и свой путь к НАТО.

Также Блинкен собирается сегодня 12 февраля поговорить с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым.

Напомним, что сегодня также должны поговорить Байден и Путин.

Ранее редакция Курсора сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, мы писали, что в США рассказали, как будет происходить нападение России на Украину.

Еще напомним, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну.

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