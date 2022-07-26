Яир Лапид провел беседу с Борисом Джонсоном

Премьер-министр Израиль пообщался с британским коллегой и поблагодарил его за «многолетнюю поддержку Израиля». Стороны также обсудили укрепление связей между Израилем и Великобританией

Премьер-министр Яир Лапид провел беседу с уходящим с должности премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Канцелярия премьер-министра отмечает, что их беседа была «дружеской и теплой». Лапид поблагодарил Джонсона за его многолетнюю поддержку Израиля и пожелал ему удачи в будущем.

Они также говорили об укреплении связей между Израилем и Великобританией в различных областях, а также об угрозе, исходящей от Ирана. Согласно заявлению министерства обороны, Лапид подчеркнул, что на Иран необходимо оказать давление и создать убедительную военную угрозу, чтобы предотвратить получение им ядерного оружия.

Джонсон будет заменен на посту премьер-министра после выбора нового главы Консервативной партии в сентябре: круг кандидатов сузился до Риши Сунака и Лиз Трусс.

Курсор ранее писал, что Лапид предложил Беннету должность министра иностранных дел. Нафтали Беннет в понедельник получил предложение от Лапида стать министром иностранных дел. По предварительным данным, Беннет отказался от должности.

Также сообщалось, что 35% израильтян выступают за единый блок от Яадут а-Тора и ШАС. До выборов осталось 100 дней, а в право-религиозном лагере пока нет единства. «Дегель а-Тора» хочет отделиться от «Агудат Исраэль», хотя это существенно понижает их шансы на выход в правительство.

Кроме того, Гилад Шарон претендует на место в списке Ликуда на праймериз на следующей неделе. Партия Ликуд проведет свои праймериз 3 августа, и Гилад Шарон, сын покойного премьер-министра Ариэля Шарона, объявил, что будет баллотироваться в список партии.