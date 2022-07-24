СМИ: Борис Джонсон хочет снова приехать в Украину

Премьер-министр Великобритании заявил, что не может покинуть пост, не встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Уходящий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет в третий раз побывать в Украине в условиях полномасштабной войны, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским перед тем, как покинуть свой пост.

Согласно источникам на Даунинг-стрит, премьер-министр чувствует, что «не может просто так уйти».

«Он чувствует бремя ответственности за то, что является самым большим покровителем президента Украины Владимира Зеленского. Он не может просто уйти и сделать так, чтобы мир не поддерживал его. Он надеется увидеть ее снова до того, как покинет свой пост», — заявил источник.

«Курсор» писал, что Израиль опасается серьезного дипломатического кризиса с рф. Израильские чиновники всерьез опасаются, что намерение россии запретить деятельность Еврейского агентства может перерасти в крупный дипломатический инцидент.

Ранее редакция сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

«Курсор» информировал, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. «Сохнут» тайно запустил план по переносу своей деятельности из россии* в Израиль и дистанционному управлению процессом репатриации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!