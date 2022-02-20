Британский премьер: Россия готовит крупнейшую войну в Европе с 1945 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что войны Украины с Россией уже не избежать и что РФ готовит план, итогом которого станет окружение Киева.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в субботу, что, по имеющимся данным, Россия планирует «самую большую войну в Европе с 1945 года».

«Все признаки говорят о том, что план в некотором смысле уже начался», — сказал Джонсон в интервью Софи Раворт.

По словам Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, которое окружит столицу Украины Киев.

«Люди должны понять, какой ценой в человеческих жизнях это может обернуться», — сказал он, выступая из Мюнхена, где мировые лидеры собираются на ежегодную конференцию по безопасности.

На вопрос о том, по-прежнему ли российское вторжение считается неизбежным, Джонсон ответил: «Боюсь, что доказательства указывают именно на это, и это уже не исправить».

«Дело в том, что все признаки указывают на то, что план в некотором смысле уже начался».

«Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предусматривает нечто, что может стать действительно самой большой войной в Европе с 1945 года только с точки зрения ее масштабов», — предупредил он.

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников начать вводить санкции против России сейчас, а не ждать вторжения.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Кроме того, Россия проведет масштабные ядерные учения. Министерство обороны заявило, что президент России Владимир Путин будет лично наблюдать за ходом субботних учений, в ходе которых будут проведены многочисленные тренировочные пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет.

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