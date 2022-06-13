Бывший депутат Кнессета: Арабы не простят Мансура Аббаса

Он выразил недоумение по поводу настойчивости Аббаса не выходить из коалиции, несмотря на политику правительства в отношении палестинцев, и охарактеризовал поведение Аббаса в Кнессете как «обмен политической должности на бюджет и финансовую помощь».

Бывший депутат Кнессета Джамаль Захалка заявил, что палестинский народ не простит члену Кнессета Мансуру Аббасу, председателю партии РААМ, «великое политическое преступление, которое он совершил против них».

Об этом сообщает Israel National News.

Захалка сказал, что Аббас оказал политическую поддержку «оккупационному» правительству, возглавляемому «крайне правым» Нафтали Беннетом, «чтобы убивать палестинцев, врываться в мечеть Аль-Акса и бомбить Газу ракетами.

«Поселенцы и религиозные евреи ворвались в мечеть Аль-Акса, размахивали израильскими флагами, оскверняли площади мечети под охраной оккупационных солдат, разрушали дома, изгоняли палестинцев и выкорчевывали их деревья, и мы не слышали ничего со стороны Мансура Аббаса, как будто этого не было», — сказал Захалка.

Такое поведение, по словам Захалки, в корне неправильно для арабских партий. Он обвинил Аббаса в подрыве национального единства арабских партий.

Захалка подсчитал, что РААМ не выходит из коалиции, потому что это будет считаться признанием неудачи, а Аббас пытается добиться больших финансовых успехов даже за счет национальной проблемы.

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».