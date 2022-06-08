Бывший глава ЦАХАЛа заявил, что намерен заняться политикой

Согласно сообщениям израильских СМИ, сразу же после роспуска нынешнего правительтства Гади Айзенкот сделает заявление о том, что будет участвовать в выборах.

Бывший начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот намерен заняться политикой и участвовать в следующих выборах.

В сообщении СМИ говорится, что Айзенкот сказал своим соратникам, что сделает публичное заявление после роспуска нынешнего Кнессета и назначения выборов.

Он еще не решил, к какой партии присоединиться, но наиболее серьезные переговоры ведутся с левоцентристской «Еш Атид» министра иностранных дел Яира Лапида. В докладе говорится, что многие партии заинтересованы в Айзенкоте, так как он якобы способен привлечь избирателей как слева, так и справа.

В отчете также говорится, что Айзенкот может сначала создать новую партию, но это будет сделано только с целью слияния с уже существующей партией, чтобы привести больше кандидатов в объединенную партию. В сообщении говорится, что Айзенкот не ставит перед собой цель возглавить объединенную партию.

Курсор ранее писал, что Ямина опровергла слухи о своем выходе из коалиции. Представители оппозиции поспешили намекнуть на скорый распад коалиции, якобы из-за намерения депутата Ямины Нира Орбаха покинуть коалицию, однако офис последнего выступил с опровержением и заявил, что Орбах «не планирует проводить пресс-конференцию».