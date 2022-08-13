Бывший Госсекретарь США: К Украине нужно относиться, как к члену НАТО

11:25, Сегодня
Политика, Мировые новости
флаги нато и украины фото
Фото: depositphotos.com

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер рассматривал Украину «как совокупность территорий, некогда присоединенных к россии».

С начала полномасштабного вторжения в россию* бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое отношение к Украине. Он сказал об этом на презентации своей новой книги «Лидерство: Шесть исследований мировой стратегии».

Киссинджер ранее рассматривал Украину «как совокупность территорий, некогда присоединенных к россии». По его мнению, для обеспечения стабильности Украина должна была выступать в качестве буфера между Западом и россией, которая считает украинские территории своими.

Однако после полномасштабного вторжения россии в Украину и ее предыдущей агрессии против украинского государства Кинзингер изменил свое отношение.

«Сейчас я думаю, что так или иначе, формально или нет, но после этого Украина должна рассматриваться как член НАТО», — сказал Кинсингер.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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