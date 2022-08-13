Бывший Госсекретарь США: К Украине нужно относиться, как к члену НАТО

С начала полномасштабного вторжения в россию* бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свое отношение к Украине. Он сказал об этом на презентации своей новой книги «Лидерство: Шесть исследований мировой стратегии».

Киссинджер ранее рассматривал Украину «как совокупность территорий, некогда присоединенных к россии». По его мнению, для обеспечения стабильности Украина должна была выступать в качестве буфера между Западом и россией, которая считает украинские территории своими.

Однако после полномасштабного вторжения россии в Украину и ее предыдущей агрессии против украинского государства Кинзингер изменил свое отношение.

«Сейчас я думаю, что так или иначе, формально или нет, но после этого Украина должна рассматриваться как член НАТО», — сказал Кинсингер.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

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