Хаим Рамон: Айелет Шакед в отчаянном политическом положении

«Я думаю, что «Ямина», несмотря на то, что она получила пять мест в опросе вместе с Шакед, является партией, которая, по сути, не существует, и большой вопрос в том, куда пойдут эти места», — сказал Рамон.

Бывший министр юстиции Хаим Рамон в четверг утром высказался по поводу нового назначения министра внутренних дел Айелет Шакед на пост главы партии «Ямина».

Шакед, которая была номером два в партии «Ямина», стала номером один после того, как премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил, что не будет участвовать в предстоящих выборах.

Рамон добавил, что его не впечатляет тот факт, что последние опросы дают «Ямине» пять мест в Кнессете.

«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.

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