Мансур Аббас: возвращение Нетаниягу и Смотрича к власти, это большая опасность

Председатель партии «РААМ» призывает арабских избирателей голосовать за его партию, чтобы Нетаниягу не смог получить 61 место в Кнессете.

Председатель партии «РААМ» депутат Мансур Аббас назвал потенциальное возвращение бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу к власти «самой большой опасностью» для израильской арабской общины.

«Совершенно ясно, что Нетаниягу хочет вернуться к власти вместе с религиозным сионизмом во главе с Смотричем и Бен-Гвиром, которые известны расизмом с одной стороны и фашизмом с другой», — сказал Аббас.

В ответ на вопрос о позиции Нетаниягу о том, что он никогда не позволит Рааму войти в возглавляемую им коалицию, Аббас ответил, что «не имеет значения, что говорит Биньямин Нетаниягу. Важно то, что сделает Раам. Мы перешли от состояния реакции в политической деятельности к состоянию инициативы, заставляя другую сторону слушать нас, и обращаясь к израильскому еврейскому обществу напрямую, ни через мольбы, ни через обращение к лидерам. Мы влияем на лидеров через наши прямые отношения с израильским еврейским обществом».

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда опроверг слухи о формировании правительства с РААМ. Депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Курсор писал, что договоренность об увеличении финансирования выборов заморожена. По просьбе Ликуда председатель коалиции Боаз Топоровски согласился увеличить предвыборный бюджет партий. Каждая единица финансирования для депутата кнессета должна была увеличиться с 1,4 млн до 1,66 млн шекелей.