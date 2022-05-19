Чад полностью восстановил дипломатические отношения с Израилем

Впервые за 50 лет у Израиля появился посол в Чаде.
Бен Бургель, который является послом-нерезидентом в нескольких африканских странах, добавил Чад в свой список во вторник, когда вручил верительные грамоты президенту Чада Махамату Идрису Деби Итно.
Несколько африканских стран, чьи лидеры поддерживали дружеские отношения с Израилем, разорвали эти связи в 1970-х годах под давлением арабских стран. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сделал приоритетом восстановление дипломатических отношений со многими из них, и в 2018 году он встретился с бывшим президентом Чада Идриссом Деби Итно.
Деби Итно был убит в прошлом году повстанцами и заменен своим сыном Махаматом.
Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки.
Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.
Также мы писали, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.