Чад полностью восстановил дипломатические отношения с Израилем

В Чаде, площадь которого примерно в два раза больше площади Техаса, проживает около 16 миллионов человек, а средняя годовая зарплата составляет около $760, согласно статистике Всемирного банка. Его правительство многие считают диктаторским.

Впервые за 50 лет у Израиля появился посол в Чаде.

Бен Бургель, который является послом-нерезидентом в нескольких африканских странах, добавил Чад в свой список во вторник, когда вручил верительные грамоты президенту Чада Махамату Идрису Деби Итно.

Несколько африканских стран, чьи лидеры поддерживали дружеские отношения с Израилем, разорвали эти связи в 1970-х годах под давлением арабских стран. Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сделал приоритетом восстановление дипломатических отношений со многими из них, и в 2018 году он встретился с бывшим президентом Чада Идриссом Деби Итно.

Деби Итно был убит в прошлом году повстанцами и заменен своим сыном Махаматом.

Ранее наш сайт писал, что живущая в Израиле россиянка устроила дебош в магазине из-за незнакомой украинки.

Как передавал сегодня Курсор, премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.

Также мы писали, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.