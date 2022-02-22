Депутат Госдумы РФ заявил, что вся Украина «будет российской»

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «любой снаряд по Луганску или Донецку мы будем воспринимать как удар по Москве».
В конце он добавил, что «вся Украина будет Российской!».
Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.
Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.
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