Депутат Госдумы РФ заявил, что вся Украина «будет российской»

Вчера Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить «граждан» на оккупированных территориях Украины.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «любой снаряд по Луганску или Донецку мы будем воспринимать как удар по Москве».

В конце он добавил, что «вся Украина будет Российской!».

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

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