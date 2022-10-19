Депутат «Мерец» о Нетаниягу: крупнейший политический мошенник в истории Израиля

«Мерец» выступает за принятие закона, направленного на запрет бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу вернуться в должность.

Яир Голан из Мерец атаковал бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу из-за его связи с Итамаром Бен-Гвиром.

«Крупнейший политический мошенник в истории Израиля пытается поддерживать [политический] имидж, придерживаясь коррумпированной и крайне националистической программы», — написал он в Твиттере.

Ранее крайне левая партия «Мерец» призвала к скорейшему принятию после предстоящих выборов в Кнессет закона, направленного на запрет бывшему премьер-министру Биньямину Нетаниягу вернуться в должность.

Законопроект, который был предложен законодателями в нынешнем правительстве, но отвергнут тогдашним премьер-министром Нафтали Беннетом и министром внутренних дел Айелет Шакед, запрещает любому кандидату, которому предъявлено уголовное обвинение, получить мандат на формирование нового правительства.

Нетаниягу, который в настоящее время находится под судом по обвинительным заключениям по делам о коррупции «Дело 1000», «Дело 2000» и «Дело 4000», будет лишен права формировать новое правительство после любых будущих выборов, начиная с Кнессета 26-го созыва, если закон будет принят после ноябрьское голосование.

«Тот, кто обвиняется в преступлениях против общества и в обмане общества, не может быть премьер-министром», — сказал Галон.

Ранее Курсор писал, что Лапид заявил: Я внесу поправки в Закон о национальном государстве, если меня переизберут.