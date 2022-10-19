Лапид: Я внесу поправки в Закон о национальном государстве, если меня переизберут

Премьер-министр Яир Лапид также заявил, что в случае переизбрания он обеспечит отсутствие изменений в статус-кво на Храмовой горе.

Премьер-министр Яир Лапид заявил арабоязычным новостным агентствам Израиля, что намерен внести поправки в Закон о национальном государстве, если он будет переизбран премьер-министром.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Я против закона о национальном государстве и считаю, что его следует изменить и добавить в него раздел о гражданском равенстве. Были разговоры об этом, чтобы добавить в основной закон раздел: человеческое достоинство и свобода», — сказал Лапид и добавил, что с момента принятия закона в 2018 году он был против него.

«В то время я был категорически против Закона о национальном государстве и на пленуме Кнессета сказал: «Государство не будет унижать своих граждан». Закон о национальном государстве в том виде, в котором он написан сегодня, является оскорблением для нееврейских граждан Израиля и должен быть изменен», — сказал политик.

В дополнение к своим комментариям к Закону о национальном государстве Лапид пояснил, что будущее правительство во главе с ним не изменит статус-кво на Храмовой горе.

«Мы позаботимся о свободе вероисповедания мусульман в Аль-Аксе, которые могут подниматься на молитву. Мы разрешаем еврейским посетителям подниматься на гору, но не молиться. Они поднимаются, и посещения находятся под наблюдением, чтобы убедиться, что статус-кво не нарушается», — сказал он.

Что касается его выступления в ООН, в котором он ясно дал понять, что поддерживает решение о создании двух государств, Лапид сказал, что «это должен услышать весь мир. Я думаю и всегда думал, что нам нужно отделиться от палестинцев».

Лапид также отреагировал на заявления премьер-министра Палестины Мохаммеда Штайе, который заявил на прошлой неделе, что «палестинская кровь финансирует выборы в Израиле» и что цель выборов состоит в том, чтобы вызвать эскалацию и «разогреть регион», на что Лапид сказал, что «мы, в отличие от него, пытаются навести спокойствие».

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