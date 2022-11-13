Депутат от Ликуд настаивает на импичменте прокурорам по делу Нетаниягу

Политик настаивает, что у него есть правильное решение.

Тали Готтлиб, занимающая 25-е место в списке «Ликуда» для нового Кнессета, заявила, что будет настаивать на отстранении прокуроров, связанных с делом Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Haaretz.

«У меня есть решение! Я буду предъявлять обвинения любому члену обвинения, который знал о несправедливой установке шпионского ПО и хранил молчание, прокурорам, которые знали о выдаче ордеров без полномочий судей, и адвокатам, которые этого не сделали, не исследовали улики по следу Нетаниягу и солгали в суде», – заявила Готтлиб.

Она добавила, что не доверяет комиссару израильской полиции. Готтлиб намерена настаивать на независимом расследовании, которое будет включать дисциплинарную процедуру, целью которой является увольнение государственных служащих, нарушивших дисциплинарные правила.

Вопреки утверждениям Готлиба, в опубликованном в феврале отчете комиссии Марари сказано, что, хотя Минюст и Генеральная прокуратура знали, что шпионское ПО использовалось полицией, им не было известно то, что возможности этих технологий превышают санкционированные оперативные параметры, определенные в соответствии с законом полиции о прослушивании телефонных разговоров.

Ранее Нетаниягу пообещал быть премьер-министром для всех граждан Израиля.

Также «Курсор» сообщал, что Либерман призывает уволить главного сефардского раввина.

Помимо этого, опрос показал, что израильтяне не доверяют правовой системе.