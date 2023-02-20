В Кнессете протестующего вынесли с гостевой трибуны на руках

Вечером в понедельник, 20 февраля, коалиция начала обсуждать на пленуме Кнессета в первом чтении два основных законопроекта, ослабляющих судебную систему Израиля.

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что это поправки к основному закону о судебной власти, которые дают коалиции большинство в комиссии по назначению судей и запрещают Верховному суду вмешиваться в принятие основных законов или отменять их.

Во время выступления одного из авторов законодательных новаций Симхи Ротмана несколько депутатов от оппозиции завернулись в израильские флаги и прерывали его выкриками с места. Спикер Амир Охана приказал охранникам удалить их с пленарного заседания.

Затем произошел инцидент на гостевой трибуне парламента. Там находились студенты из движения студенческого протеста. Они размахивали плакатом с надписью «Демократия» и кричали «Позор!». Кто-то из них стучал по стеклу, отделяющему гостевую трибуну от остального зала. Охрана начала выводить их силой, студенты отказались идти – одного из них вынесли на руках.

הדיון ברפורמה המשפטית: עימות בין מפגינים לסדרנים ביציע האורחים במליאה בזמן נאום רוטמן | שידור חי >>> https://t.co/ldlFNcGhh7@yaara_shapira pic.twitter.com/5lxTqq55cA — כאן חדשות (@kann_news) February 20, 2023

Как сообщал Курсор, сегодня, 20 февраля, десятки тысяч израильтян протестуют против судебной реформы, анонсированной правительством Биньямина Нетаниягу.

В Иерусалиме рядом с Кнессетом собралось, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч протестующих. Демонстрация, начавшаяся в 14:00, была приурочена к сегодняшнему голосованию.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.