Депутаты Кнессета призывают правительство ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Саар добивался присоединения Израиля к международному договору, но министр внутренних дел Айелет Шакед в прошлом месяце приостановила усилия из-за опасений по поводу пунктов, предоставляющих политическое убежище.

Депутат Объединенного списка Аида Тума-Слиман направила письмо министру юстиции Гидеону Саару с призывом к правительству немедленно ратифицировать присоединение к Стамбульской конвенции против насилия в отношении женщин.

Письмо подписали Тума-Слиман, председатель комитета Кнессета по улучшению положения женщин, а также депутаты от оппозиции и коалиции.

«Сколько еще женщин должно умереть?», — спрашивает Тума-Слиман, ссылаясь на убийство на этой неделе женщины в Хайфе от рук ее мужа.

Напомним, что вчера в Турции заявили, что в стране безопасно. МИД сообщил об этом на следующий день после того, как Израиль призвал своих граждан покинуть страну из-за опасений иранских нападений.

Как ранее писал Курсор, Израиль повысил уровень опасности Стамбула до 4, что ставит Турцию в один ряд с Ираном, Афганистаном и Буркина-Фасо. Израильтян просят отказаться от всех поездок в страну и немедленно вернуться из нее.