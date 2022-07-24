Депутаты раскритиковали Мири Регев, которая призывает остановить суд над Нетаниягу

Член Кнессета Мири Регев из «Ликуда» заявила, что суд над Нетаниягу должен быть остановлен. Левые депутаты, в свою очередь, раскритиковали ее позицию и призывают не дать Нетаниягу победить на выборах.

Член Кнессета от партии «Ликуд» Мири Регев вызвала сегодня (в воскресенье) бурную реакцию после того, как заявила, что суд над Нетаниягу должен быть остановлен на период выборов.

«Если бы это зависело от меня, судебный процесс можно было бы остановить, — сказала Регев в интервью. — Я думаю, что все это дело затеяно для того, чтобы помешать Нетаниягу стать премьер-министром».

Партия «Кахоль-Лаван» ответила на это: «Мири Регев говорит то, что всем известно — если Биби получит 61, он остановит суд. Только мы остановим Нетаниягу и не дадим ему разрушить систему правосудия».

Председатель комитета по иностранным делам и обороне, депутат Рам Бен Барак, также дал свой комментарий: «К счастью, от нее это не зависит. Но если мы не победим на предстоящих выборах, произойдет именно это: отменяющий параграф, французский закон, отмена судебного процесса. Обвиняемый уходит от суда. Либо демократия, либо Бен-Гвир и Нетаниягу».

Депутат Рам Шефа из «Аводы» считает: «Мы просто не должны позволить им вернуться. Каждый день разные члены «Ликуда» озвучивают свой план возвращения. Правительство перемен, которое мы создали, — это правительство спасения для Государства Израиль и израильской демократии. Мы сделаем все, чтобы сформировать следующее правительство и не дать им прикоснуться к рулю».

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.