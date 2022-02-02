Депутаты требуют создания Комитета по делам репатриации и диаспоры

Еврейские группы и законодатели под предводительством депутата Ямины призывают правительство восстановить комитет Кнессета по иммиграции, абсорбции и диаспоре.

В последние дни усиливается давление с целью создания Комитета по вопросам репатриации, абсорбции и диаспоры в Кнессете Израиля 24-го созыва.

Об этом пишет Arutz Sheva.

С момента вступления в должность нынешнего правительства прошло более семи месяцев, и в то время как большинство уставных, специальных и второстепенных комитетов были созданы, Комитет по вопросам иммиграции, абсорбции и диаспоры остался в стороне.

В этот понедельник депутат Йомтоб Кальфон (Ямина) обратился к спикеру Кнессета Мики Леви с требованием создать этот комитет.

«Комитет по вопросам иммиграции, абсорбции и диаспоры необходим для обеспечения связей Израиля с еврейскими общинами по всему миру и благосостояния наших еврейских братьев и сестер», — сказал он.

В письме спикеру, направленном Кальфоном и подписанном зарегистрированными членами комитета, депутатами Алоном Талем («Кахоль-Лаван»), Татьяной Мазарски («Еш Атид»), Габи Ласки («Мерец») и Евгением Совой («Йисраэль Бейтену»), депутаты пишут: «Израиль — национальное государство еврейского народа, а репатриация и абсорбция являются основой сионизма. Нельзя допустить, чтобы из-за тех или иных разногласий между коалицией и оппозицией иммигранты и евреи диаспоры получили сигнал, что они не являются приоритетом Кнессета».

Курсор также писал, что в Израиле одобрили закон об отмене налога на привлечение иностранной рабочей силы. Соответствующий законопроект был одобрен парламентом Израиля сегодня утром, 1 февраля. На данный момент налоговый сбор за привлечение иностранных работников составляет 15 – 20% от размера заработной платы.

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