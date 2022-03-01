Дипломаты устроили протест время выступления Лаврова на Конференции по разоружению

Посол Украины и дипломаты из целого ряда стран устроили протест во время выступления министра иностранных дел России на Конференции по разоружению в Женеве.
Дипломаты встают и покидают зал, когда начинает звучать заранее записанное видеообращение Сергея Лаврова, в знак протеста против вторжения Москвы в Украину.
На улице они собрались перед украинским флагом и разразились аплодисментами, которые были слышны в зале, где продолжается речь Лаврова, и лишь несколько послов из таких стран, как Йемен, Сирия, Венесуэла и Тунис, остались слушать его.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.
Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.
Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.