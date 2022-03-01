Дипломаты устроили протест время выступления Лаврова на Конференции по разоружению

Посол Украины Евгения Филипенко находится среди многочисленных дипломатов, которые вышли из зала, когда началось воспроизведение видео, оставив зал почти пустым.

Посол Украины и дипломаты из целого ряда стран устроили протест во время выступления министра иностранных дел России на Конференции по разоружению в Женеве.

Дипломаты встают и покидают зал, когда начинает звучать заранее записанное видеообращение Сергея Лаврова, в знак протеста против вторжения Москвы в Украину.

На улице они собрались перед украинским флагом и разразились аплодисментами, которые были слышны в зале, где продолжается речь Лаврова, и лишь несколько послов из таких стран, как Йемен, Сирия, Венесуэла и Тунис, остались слушать его.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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