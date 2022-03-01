Дипломаты устроили протест время выступления Лаврова на Конференции по разоружению

13:14, Сегодня
Политика, Мировые новости
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
Фото: depositphotos.com

Посол Украины Евгения Филипенко находится среди многочисленных дипломатов, которые вышли из зала, когда началось воспроизведение видео, оставив зал почти пустым.

Посол Украины и дипломаты из целого ряда стран устроили протест во время выступления министра иностранных дел России на Конференции по разоружению в Женеве.

Дипломаты встают и покидают зал, когда начинает звучать заранее записанное видеообращение Сергея Лаврова, в знак протеста против вторжения Москвы в Украину.

На улице они собрались перед украинским флагом и разразились аплодисментами, которые были слышны в зале, где продолжается речь Лаврова, и лишь несколько послов из таких стран, как Йемен, Сирия, Венесуэла и Тунис, остались слушать его.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Россия нанесла ракетный удар по Харьковской обладминистрации. Рядом нет никакой военной инфраструктуры. Здание находится в центре города. Момент ракетного удара удалось зафиксировать на видео.

Кроме того, наш сайт писал, что российский снаряд попал в роддом в Киевской области. Российские оккупанты обстреляли частный роддом «Адонис» в поселке Бузова Киево-Святошинского района и реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины в поселке Бородянка Бучанского района Киевской области.

Еще напомним, что за четыре дня войны с РФ в Украине погибло более 100 мирных жителей.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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