Дуда поговорил с фейковым «Макроном» касаемо упавшей ракеты в Польше

Президент Польши Анджей Дуда стал жертвой телефонной беседы с пранкером, притворившимся президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщила в Twitter канцелярия президента Польши.

«После взрыва ракеты в Пшеводуве, во время телефонных разговоров с главами государств и правительств, состоялся разговор с лицом, представившимся президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Во время разговора президент Анджей Дуда по необычному способу ведения разговора понял, что могла быть попытка мошенничества, и прекратил разговор», – сказано в сообщении.

Канцелярия совместно с польскими спецслужбами уже расследует инцидент.

Некоторые российские СМИ утверждают, что авторами телефонного звонка польскому президенту стали российские пранкеры Вован и Лексус. Журналисты *рф пишут, что беседа продолжалась 7,5 минут и состоялась еще 15 ноября.

В частности, в ходе разговора Дуда и фейковый «Макрон» коснулись темы падения ракеты в Пшеводуве (Польша), что унесло жизни двух местных жителей. Польский лидер якобы заявил, что придерживается «очень осторожной» позиции и «не обвиняет русских».

Якобы президент Франции в ответ ему сказал, что «нам не нужна эскалация между НАТО и россией».

«Думаете, мне война с россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с россией, я крайне осторожен, поверьте», – якобы ответил Дуда.

Раньше Вован и Лексус разыгрывали других иностранных лидеров. Например, звонили президенту Франции Эмманюэлю Макрону якобы от имени президента Украины Зеленского, а в 2016 году – президенту Украины Петру Порошенко от имени президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Интересно, что Дуде не впервые становиться жертвой мошенничества со стороны российских пранкеров. В июле 2020 года ему позвонил по телефону человек, который представился генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. В ходе разговора пранкер задавал много вопросов об Украине, в частности, не хочет ли Польша забрать себе украинский город Львов.

«Курсор» сообщал, что премьер-министр Польши заявил, что следствие еще не установило, откуда выпустили ракету, упавшую в Пшеводуве.

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