Падение ракеты в Польше: Еще не установлено, откуда выпустили ракету

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, следствие по делу взрыва ракеты в Пшеводуве еще не имеет данных, которые позволили бы точно установить, откуда была выпущена ракета.

Об этом сообщает «Польское радио«.

Моравецкий, отвечая на вопрос СМИ о том, признает ли Украина, что это была их ракета, сказал: «Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, из Североатлантического Альянса, американских».

Польский премьер-министр отметил, что следствие располагает «доказательствами с камер пограничников, но они не показывают со 100% достоверностью, откуда была выпущена ракета». По его словам, Варшава стремится к полной прозрачности этого расследования, чтобы выяснить все обстоятельства падения ракеты на территории Польши.

«Мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены в том, что результат расследования будет доказанным. Мы пригласили их к расследованию», — добавил политик.

Ранее Курсор писал, что в ближайшее время в Польше огласят результаты расследования касательно падения ракеты. Расследование, связанное со взрывами ракет в польском Пшеводуве, продолжается.

Курсор писал, что Варшава опубликовала первые подробности расследования. На месте происшествия работает польско-американская следственная группа, Украина также обратились с просьбой предоставить доступ к расследованию.

Кроме этого, в Белом доме высказали свою позицию по поводу падения ракет в Польше. США полностью доверяют расследованию польского правительства.

Наша редакция писала, что президент Польши Анджей Дуда выступил с важным заявлением. Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренное нападение на страну.

СМИ выяснили, какая ракета могла ударить по Польше. Накануне в польском Пшеводуве возле границы с Украиной упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Курсор писал, что МИД Польши заявил, что на территории Польши упала ракета российского производства. Глава МИД Польши Збигнев Рау вызвал посла рф сергея андреева и потребовал «немедленно предоставить детальные объяснения».

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что у Польши нет убедительных доказательств того, кто выпустил ракету, вызвавшую взрыв в деревне недалеко от украинской границы.

Кроме этого, песков высказался о падении ракет в Польше. минобороны россии отрицает причастность к инциденту с ракетами в Польше.

Курсор писал, что СМИ сообщили, что в Польше упали российские ракеты, есть погибшие. Представитель польского правительства Петр Мюллер рассказал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал Комитет Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны.

Наша редакция сообщала, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!