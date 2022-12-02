Джо Байден высказался по поводу ужина Дональда Трампа с антисемитами Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом

Нацелившись на Трампа, Байден сказал, что лидеры должны отвергать антисемитизм, а не поддерживать его.

Президент США Джо Байден в пятницу впервые высказался по поводу ужина своего предшественника с антисемитами Ником Фуэнтесом и Канье Уэстом, написав в Твиттере, что лидеры должны отвергать антисемитизм, а не давать ему платформу.

«Я просто хочу прояснить несколько вещей, — говорится в сообщении из аккаунта Байдена. — Холокост действительно был. Гитлер был демонической фигурой. И вместо того, чтобы предоставлять платформу антисемитизму, наши политические лидеры должны отвергать его, где бы он ни скрывался. Молчание — это соучастие».

Твит был опубликован через десять дней после того, как Трамп принимал у себя отрицателя Холокоста Фуэнтеса и рэпера, замешанного в продолжающемся антисемитском скандале.