Экс-помощник Беннета: Премьер-министр поддался политическому шантажу

18:14, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
Правительство под руководством Беннета-Лапида фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Шимрит Меир рассказала о том, почему развалилось правительство Беннета-Лапида. Она считает, что виной стал шантаж со стороны членов его партии и то, что Беннет на него «повелся».

Шимрит Меир, главный дипломатический советник уходящего премьер-министра Нафтали Беннета, покинувшая свой пост в прошлом месяце, заявила в интервью, что она уволилась, потому что Беннет «поддался» угрозам со стороны различных членов его коалиции, утверждая, что правый премьер готов опереться на оппозиционный Объединенный список, состоящий преимущественно из арабских партий, в «отчаянной» попытке спасти свою коалицию.

«Я ответила, что это будет очень серьезной ошибкой», — заявила Меир. «Я подумала, что он подрывает легитимность правительства из желания ухватиться [за лидерство]».

Меир утверждает, что коалиция потерпела неудачу в управлении своими членами: «Политическое управление было провальным с первого дня.»

По ее словам, момент, когда «все пошло кувырком», наступил, когда из коалиции вышла депутат от партии «Ямина» Идит Сильман, а другие члены партии Беннета начали «шантажировать» премьера.

Меир добавляет, что отношения Беннета с Айелет Шакед, которая станет лидером партии на предстоящих выборах, были напряженными в течение нескольких лет. Она утверждает, что у Шакед нет политической базы.

Курсор ранее писал, что Беннет провел церемонию передачи власти Лапиду. Беннет провел брифинг для вступающего в должность премьер-министра Лапида и благословил его молитвой. В полночь Лапид будет официально приведен к присяге.

Также сообщалось, что Ганц рассказал, в чем была особенность правительства Беннета-Лапида. Министр обороны Бени Ганц сказал, что коалиция стала доказательством того, что представители всех слоев израильского общества могут работать вместе над принятием законов на благо всех граждан Израиля.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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