Эксперт рассказал, как именно придет конец путинскому режиму в рф

Евгений Глебовицкий, эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов, рассказал, как развалится путинский режим в рф.

Вертикаль власти путина* останется крепкой до последнего дня, однако в один момент она просто рассыплется.

Об этом в комментарии сказал эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глебовицкий, пишет издание «Новое время«.

Рф — это очень централизованная система, которой в основном нет альтернатив, отметил эксперт, однако добавил, что «укрепляя вертикаль власти, путин делает ее менее гибкой, но и более хрупкой». Эксперт уверен, что она будет выглядеть крепкой до последнего дня, а затем в один момент развалится.

Как отметил Глебовицкий, последствия такого события предсказать очень трудно.

Он предположил, что те субъекты российской федерации, которые имеют больше возможностей, попробуют удержать контроль на своей территории, «но таких территорий очень немного, это преимущественно европейская территория россии».

Он заключил, что в российских элитах уже, вероятно, догадываются, что им нужно будет действовать в необычных ролях в ближайшее время».

Как ранее писал Курсор, именно рф несет ответственность за теракт в Еленовке, в результате которого погибло более 50 украинских военнопленных. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Еще напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.