Американские эксперты рассказали, кто виновен в теракте в Еленовке

Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет ответственность за это нападение на украинских военнопленных в нарушение Женевских конвенций.

Именно россия* несет ответственность за теракт в Еленовке, в результате которого погибло более 50 украинских военнопленных. Напомним, что трагическое событие произошло 28 июля в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики в отчете обратили внимание на то, что в москве сразу же начали лгать о произошедшем. Так, появилась версия о том, что в убийстве людей виновата украинская сторона.

Однако аналитики, изучив спутниковые и другие снимки, пришли к выводу, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов.

Это говорит о том, что разрушение здания было либо результатом взрыва изнутри, либо высокоточного удара.

При этом, если бы Украина использовала HIMARS для атаки, то вокруг объекта остались бы воронки, были бы повреждены другие здания.

Ранее наш сайт сообщал, что эксперт рассказал, что произойдет с путиным, когда украинские войска отвоюют Херсон.

Также редакция Курсора писала, что телеведущая Маша Ефросинина рассказала израильтянам о похищенных россией украинских детях.

Еще напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.