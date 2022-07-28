Эксперты заявили о явных признаках истощения российской армии — NYT

Международные эксперты начали замечать признаки истощения армии рф* в ходе войны против Украины. За несколько недель российские наступательные операции не принесли значительных стратегических успехов, констатируют они.

Об этом пишет The New York Times.

Эксперты издания предполагают, что россия могла намеренно медленно наращивать темпы, при этом профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии Филлипс О’Брайен, сказал, что количество ее артиллерийских ударов по Донецкой области снизилось. Это подтверждают и данные со спутников NASA. Они свидетельствуют о том, что российские дальнобойные обстрелы значительно сокращаются.

Одним из возможных объяснений такого снижения является влияние недавно развернутых ракетных систем HIMARS, которыми Украина наносила удары по российским складам боеприпасов в тылу.

В то же время действия Украины на юге вынуждают россию обращать туда повышенное внимание. Москва увеличивает количество ракетных ударов, чтобы сорвать украинское контрнаступление.

Между тем, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Барри отметил, что россия набрала военную силу с апреля, когда глава рф путин сделал восточную часть Донбасса центром своей захватнической кампании.

Барри сказал, что критический вопрос заключается в том, достигнет ли москва «кульминационной точки» — точки, в которой «наступление исчерпает запасы или понесет столько потерь, что его невозможно будет продолжать». При этом он отметил, что пока неясно, когда российская военная машина может утратить силу.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.