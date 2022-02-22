Эли Авидар уходит в отставку

Ожидается, что министр без портфеля Эли Авидар объявит о своей отставке в полдень, 22 февраля. Однако, как сообщают журналисты, он останется в коалиции в качестве полноправного члена Кнессета. В 14:00 Авидар сделает заявление по этому поводу в рамках пресс-конференции.
Авидар, который ждал важного назначения с тех пор, как восемь месяцев назад было сформировано правительство, возмущен тем, что для него не нашли такой должности.
Его отчаяние усилилось в последние месяцы, когда стало ясно, что Элазар Штерн не будет назначен председателем Еврейского агентства, и Авидар не займет его место на посту министра разведки.
Напомним, две недели назад Авидар заявил, что «правительство может пасть из-за ненужных ограничений в связи с коронавирусом, которые попирают свободу и средства к существованию граждан».
Также Курсор писал, что Эли Авидар сказал, что Израиль идет к тому, чтобы организовать новые парламентские выборы. По словам Авидара, то, что Беннет отказался создавать комиссию по расследованию закупки субмарин является «ножом в спину» для коалиции. Министр обратил внимание на то, что у представителей правых коалиций сильно изменилась риторика. Она стала более жесткой.
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