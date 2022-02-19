Эмили Моатти: достигнут прогресс в сделке по обмену заключенными с ХАМАС

Депутат от Аводы заявила, что «переговоры являются сложными и конфиденциальными, и сейчас предпринимаются некоторые шаги, о которых я не могу рассказать подробно».

В переговорах об обмене заключенными с ХАМАСом достигнут прогресс, заявила депутат от Аводы Эмили Моатти на утреннем субботнем мероприятии «Shabtarbut».

Моатти заявила, что полученный три недели назад отчет дал повод для оптимизма.

«Переговоры являются сложными и конфиденциальными, и сейчас предпринимаются некоторые шаги, о которых я не могу рассказать подробно», — сказала член комитета по иностранным делам и обороне. «Я настроена оптимистично, что они скоро вернутся домой».

Напомним, что Израиль пригрозил ХАМАСу операцией «Страж стен-2». Неназванный источник сообщил израильским СМИ, что ХАМАС позиционирует себя главным защитником иерусалимских арабов, однако его деятельность может привести к очередной эскалации.

Также Курсор сообщал, что в Шейх Джарре произошли столкновения между евреями, арабами и полицией. Еврей-израильтянин получил ранения средней тяжести после того, как его сбил арабский водитель в районе Шейх Джарра-Шимон Хацадик в Иерусалиме, вскоре после столкновений между евреями и арабами и полицией в этом районе.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.