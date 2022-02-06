В США оценили, насколько Россия подготовилась к полномасштабному вторжению в Украину

Москва утверждает, что ее войска находятся в регионе для проведения военных учений, но Украина и ее западные союзники по-прежнему обеспокоены тем, что Кремль планирует начать наступление.

Как рассказали некие неназванные американские чиновники, Россия готова на 70 процентов для того, чтобы осуществить полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает сайт «Детали».

По словам чиновников, уже с середины февраля земля замерзнет и затвердеет, а потому Москва сможет перебросить еще больше военной техники к границам Украины. Этот период должен начаться уже с 15 февраля. Напомним, что сейчас рядом с Украиной находятся более 100 тысяч военнослужащих России, однако Кремль отрицает планы нападения.

При этом в США пока уверены, что президент РФ Владимир Пути еще не решился на нападение на Украину, а потому дипломатические разрешение ситуации еще возможно.

Отметим, что Россия начала гибридную войну против Украины еще в 2014 году, оккупировав полуостров Крым, а также при поддержке местных коллаборационистов объявила о создании так называемых «республик» ЛНР и ДНР в Луганской и Донецкой областях соответственно. Согласно официальным данным, во время этой гибридной войны погибло уже около 15 тысяч украинцев.

Ранее Курсор сообщал, что в США заявили, что российское вторжение в Украину может привести к гибели 50 тысяч человек.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Израиль запретил передачу своего оружия из стран Балтии в Украину.

Еще напомним, что в Bloomberg объявили о начале вторжения РФ в Украину.

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