Эрдоган: Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции в НАТО, если обещания не будут выполнены

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в оборонный альянс в ответ на вторжение россии в Украину, но встретили противодействие со стороны Турции

Турция заморозит заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если скандинавские страны не выполнят обещания по борьбе с терроризмом, данные в прошлом месяце, заявил в понедельник президент Тайип Эрдоган, добавив, что, по его мнению, Швеция пока «не демонстрирует хороший имидж».

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в оборонный альянс в ответ на вторжение россии* в Украину, но встретили противодействие со стороны Турции, которая обвинила скандинавские страны в поддержке групп, которые она считает террористами.

Три страны подписали соглашение на саммите НАТО в Мадриде в прошлом месяце о снятии вето Анкары в обмен на обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия. Турция заявила, что будет внимательно следить за выполнением соглашения, чтобы ратифицировать свои заявки на членство.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.