ЕС не будет закрывать диппредставительства в Киеве

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза заявил, что дипломатические представительства в столице Украины будут работать для поддержки граждан ЕС в сотрудничестве с правительством Украины.

Европейский Союз не собирается сворачивать свое дипломатическое присутствие в Украине, заявил в субботу глава его внешнеполитического ведомства, после того как Соединенные Штаты предупредили, что российские войска могут вторгнуться в страну в любой момент.

«ЕС и его государства-члены координируют свои действия в связи с текущими угрозами для Украины. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — говорится в заявлении Жозепа Борреля.

«Мы напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь масштабные последствия и серьезные затраты в ответ», — сказал Боррель.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, об этом сообщило посольство США в Киеве.

Кроме того, сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину. Публикации в ведущих западных изданиях появились в ночь на 12 февраля. Они называли примерно одну и ту же дату — 15-16 февраля, так как именно в это время якобы будут самые лучшие погодные условия для наступления.

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