ПА призывает палестинцев в Украине покинуть страну

Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малки призывает палестинцев, находящихся в Украине без существенных причин находиться там, покинуть страну на фоне растущих опасений, что Россия может вскоре вторгнуться.
Семьям палестинских дипломатов и сотрудников посольств приказано немедленно покинуть Украину, говорится в заявлении официального информационного агентства ПА.
В заявлении говорится об «опасениях эскалации безопасности» в Украине, но не упоминается Россия.
Ранее Курсор сообщал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.
Также мы писали, что госдепартамент США приказал сотрудникам посольства покинуть Украину. Госдепартамент США приказал сотрудникам посольства США покинуть Украину на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.
Еще редакция нашего сайта сообщала, что сразу несколько СМИ назвали даты вероятного полномасштабного вторжения России в Украину.
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