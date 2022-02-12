ПА призывает палестинцев в Украине покинуть страну

В заявлении официального информационного агентства ПА сообщается, что семьям палестинских дипломатов и сотрудников посольств приказано немедленно покинуть Украину.

Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малки призывает палестинцев, находящихся в Украине без существенных причин находиться там, покинуть страну на фоне растущих опасений, что Россия может вскоре вторгнуться.

Семьям палестинских дипломатов и сотрудников посольств приказано немедленно покинуть Украину, говорится в заявлении официального информационного агентства ПА.

В заявлении говорится об «опасениях эскалации безопасности» в Украине, но не упоминается Россия.

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