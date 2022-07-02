ЕС объявил чрезвычайный план по обходу российской энергетики

План действий в чрезвычайных ситуациях будет основываться на более эффективном использовании топлива и новом акценте на расширении использования возобновляемых источников энергии.

В пятницу исполнительная власть Европейского союза обнародовала экстренный проект плана по оказанию помощи странам-членам ЕС в выживании без российских энергоносителей в условиях продолжающегося вторжения россии* в Украину.

Эта мера расширит действия ЕС по отказу от российской нефти, угля и природного газа, а также будет включать в себя европейский план по увеличению использования на всем континенте возобновляемых источников энергии.

«Мы готовим чрезвычайные планы для Европы», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен из Литомысла, Чешская Республика. «Цены на энергию высоки. Люди — справедливо — ожидают, что мы что-то с этим сделаем».

План действий в чрезвычайных обстоятельствах начнет действовать в середине июля. По словам фон дер Ляйен, он будет сосредоточен на том, где можно будет отключить российскую энергию и как сделать это «умным способом», помогая при этом странам ЕС, которые борются с переходным периодом.

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